المتحدث العسكري المصري: مقتل 40 مسلحا هاجموا نقطة عسكرية شمال سيناء

© Sputnik. Mohammed Ebaid مقتل 10 عسكريين من الجيش المصري بهجومين على حاجز أمني شمال سيناء

وقال المتحدث العسكري المصري، على صفحته على الفيسبوك، إن الاشتباكات التي حدثت، صباح اليوم الجمعة 7 تموز/يوليو، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات للإرهابيين.

وأوضح بيان المتحدث العسكري المصري أن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة، نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، وجاري تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

وقدمت القوات المسلحة المصرية العزاء لأسر الشهداء في البيان.