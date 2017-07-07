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12:47 07 يوليو/ تموز 2017
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    السفير القطري في موسكو فهد محمد العطية

    قطر توجه رسالة لترامب: هذا ما يحدث إذا لم تنصح حلفاءك في الخليج

    © Sputnik. Aleksey Nikolskiy
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الأزمة القطرية الخليجية بعد المطالب (17)
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    دعا السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى نصح حلفائه في الخليج بتغيير سياساتهم تجاه قطر، محذراً من تضرر المصالح الأمريكية إذا استمرت واشنطن في دعم أعمالهم العدائية تجاه الدوحة.

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    © REUTERS/ STRINGER
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    وقال السفير القطري، في مقال له بعنوان "قطر تصمد أمام تنمر الجيران"، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ونقلته صحيفة "الشرق" القطرية، إن ما تقوم به السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر من أعمال ضد قطر لا يأتي منها إلا جر المنطقة إلى انقسامات أعمق وإلى عدم الاستقرار.

    وأكد العطية أن قطر تـعتبر محوراً في الحرب الدولية ضد الإرهاب ومن أكبر الداعمين الماليين والسياسيين لها، وأنهم راضون عما يقومون به من دور في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطر تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية، وكانت تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

    ورأى السفير القطري أن بلاده تعرضت للحصار لأن دولا "تشجعت بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة التي رأت فيها فرصة لتخويف الشعوب العربية من الحلم بالتغيير"، مشدداً على أن بلاده "لن تتراجع أمام هذه الهجمة غير المبررة".

    وبشأن قناة الجزيرة، قال العطية إن موقف بلاده من مطالب إغلاقها واضح ويتمثل في أنها تساند "حرية التعبير وأن هذه الوسائل الإعلامية حرة فيما تنشره من محتوى ينتقد أياً من الدول وحتى قطر نفسها"، مشيراً إلى أن خصوم بلاده لا يستطيعون العفو عن قطر، لأنها أتاحت قناة الجزيرة لكي يتمكن مواطنو هذه الدول من "معرفة الحقيقة" من خلالها.


    الموضوع:
    الأزمة القطرية الخليجية بعد المطالب (17)

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