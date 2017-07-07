الشرطة العراقية تخوض معارك الساعات الأخيرة ضد "داعش" في الموصل القديمة

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis الساعدي: يفصلنا عن تحرير الموصل 100 متر

بغداد- سبوتنيك. وأضاف جودت في بيان لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، أن "قوات الشرطة الاتحادية تخوض حاليا معركة الساعات الأخيرة، وتحقق أهدافها المرسومة ببسالة عالية".

وأوضح جودت أن تنظيم "داعش" يتمركز في 250 مترا فقط في منطقة النجفي بالمدينة القديمة.

كان جودت أعلن، الثلاثاء الماضي، أن "الشرطة الاتحادية تتقدم من ثلاثة محاور صوب منطقة النجفي، آخر المناطق، التي يسيطر عليها داعش في الموصل القديمة".

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية عن القضاء على 83 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية تطهير المدينة القديمة بالموصل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية المشاركة في تحرير الموصل أعلنت قرب إعلان النصر في المدينة، ولم يتبق سوى عدد قليل من الأحياء التي لا تزال في قبضة "داعش".

وتتواصل عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل من قبضة داعش، منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن تمكنت القوات العراقية، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر.

كان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، الخميس الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة. وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.