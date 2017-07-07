التونسيون يتفوقون في نتائج "البكالوريا" بأوروبا

© AFP 2017/ Miguel Medina عقيلة الأسد تستقبل التلاميذ المتفوقين (صور)

فقد حصلت التونسية نرمين جاب الله، على أعلى معدل في شهادة البكالوريا شعبة العلوم، في العاصمة الفرنسية باريس، بنسبة 19.84 من 20، معهد هنري 4 (Henri IV).

وحققت التونسیة نادیة بوعثمان، تفوقا قیاسیاً في فرنسا، بمعدل 20 من 20 في البكالوریا آداب 2017.

وقالت نادیة للموقع التونسي جوهرة إف إم، إنھا لم "تتحصل على معدل 20/20 في جمیع المواد، لكنھا حصلت على معدلات فاقت الـ20 في عدة مواد، وبعد احتساب المعدل وفق سلم احتساب المعدلات في فرنسا، تمكنت من إحراز معدل 20. وتنوي نادیة مواصلة دراستھا والتخصص في مجال البحوث الأدبية.

وحصد التونسي، سليم القاتي، على معدل قياسي 19.56 في البكالوريا في سويسرا، شعبة فيزياء ورياضيات تطبيقية.

وقد اجتاز سليم القاتي 14 مادة منها 5 مواد لها اختبارات شفهية وكتابية، تحصل فيها على 20/20.

يذكر أن التلميذ التونسي سفیان العــزيزي، صنّف من العشر الأوائل للحالات الاستثنائية للناجحين في البكالوريا الفرنسية، خلال عام 2014، بعد تفوقه في اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا، شعبة "علوم الحیاة والأرض"، وكان عمره وقتها 14 عاما، وكرمه رئیس الحكومة التونسية وقتها، مھدي جمعة.