"الحشد الشعبي" يشتبك مع "داعش" لإنقاذ قوات أمنية وصحفيين شمال بغداد

بغداد — سبوتنيك. وقال أمين عام كتائب "أنصار الحجة — الحشد الشعبي" أبو فاطمة الفريجي، في بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة صلاح الدين، إن قواته "وصلت قرية إمام، وتشتبك مع عناصر داعش الإرهابي"، موضحا أن "هناك مجموعة من القوات الأمنية محاصرة داخل منازل القرية، بعد نفاذ عتادها، بالإضافة إلى إعلاميين، تحاول القوات الوصول إليهم لإنقاذ حياتهم".

يشار إلى أن قوات سوات بقيادة المقدم كريم العبود تتهيأ لاقتحام مكان احتجاز الصحفيين المحاصرين، وقال أحد الصحفيين المحاصرين إن أصوات الرصاص باتت قريبة منهم".

‎وكانت العديد من مناطق صلاح الدين، (175 كم شمال بغداد)، تعرضت مؤخرا لعمليات قصف تبناها "داعش"، وأسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.