"هآرتس" تكشف مدى ثقة إسرائيل بروسيا في سوريا

ووفقا للصحيفة، فإن السلطة الإسرائيلية عبرت عن رضاها الكامل والإيجابي حول فكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، خصوصا في المنطقة الواقعة قرب حدودها وحدود الأردن. واعتبروا أن هذه الفكرة هي فرصة لإيقاف التمدد العسكري للجيش السوري والقوات الحليفة له أي حزب الله والمنظمات الإيرانية الأخرى.

وأضاقت الصحيفة "من أبرز المخاوف الإسرائيلية اليوم هو موضوع كيفية التنسيق وإدارة المناطق بين الدول حول مسألة وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التصعيد، ومن سيتحمل مسؤولية الوضع بشكل عام". وبحسب الصحيفة، اقترحت روسيا نشر قواتها في الجنوب السوري، لكن إسرائيل رفضت الاقتراح الروسي وطالبت بنشر قوات أمريكية في الجنوب السوري.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمع الطلب الإسرائيلي حول نشر قوات أمريكية في الجنوب السوري، وسيدرس الموضوع مع الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية قريبا.