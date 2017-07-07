المسماري: مطلوب منا كعرب أن نوحد الإدارة الأمنية

وأضاف المسماري في حديث لراديو "سبوتنيك"، "ليست كل المليشيات إرهابية، هناك مليشيات عصابات تعمل مقابل الأموال، وهناك مليشيات داخل طرابلس تشكلت للحماية والدفاع عن الليبيين، وأخرى تابعة لـ"داعش" وجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية".