Facebook.com مصر لديها الحق في التدخل عسكريا في ليبيا ويوما بعد يوم…يحتفل الأشقاء الليبيون باستعادة جزءٍ من الأراضي العربية الليبية، واستردادها من قبضة من سرقوها واعتبروها حقاً لهم، رغم أنهم لم يبذلوا يوماً من أجلها المالَ والعرق والدم.

وفي لقاء مع برنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية، العقيد أحمد المسماري، إن انتصار القوات المسلحة الليبية في بنغازي يأتي من أهمية المدينة تاريخيا، بمشاركتها الفعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا في ليبيا، واستراتيجيا كونها عاصمة المنطقة الشرقية.

وأكد المسماري أنه "من يستطيع السيطرة على بنغازي يستطيع السيطرة على بقية ليبيا بكل سهولة"، وبالتالي عندما واجهنا الإرهابيين في المدينة وجدنا تحالفات ضد الجيش الليبي من عدة مسميات إرهابية، مشيرًا أن "هذا الانتصار ليس بالمعنى التقليدي للانتصار بل يفوق المعني التقليدي بكثير".

وأوضح المسماري أن ليبيا بهذا الانتصار دمرت كل المخططات في البلاد من مشروع الإخوان المسلمين بالاستيلاء على ليبيا، ومشروع قطر من أن يكون لها دور في ليبيا، والمشروع السوداني الجديد، وحطمنا أحلام من أرادوا تقسيم ليبيا بالسيطرة على بنغازي".

وقال المسماري "المعركة الرئيسية في ليبيا انتهت بتحرير بنغازي"، لأنها أوقفت أهم المخططات للإخوان، الذين شكلوا قوات بعد أحداث فبراير سميت "درع ليبيا"، ضمت كل الخارجين على القانون، ومن سموا أنفسهم "ثوار"، وتحالفوا مع تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات وتحالفت مع تنظيم داعش بعد ظهوره، وعصابات أخرى إجرامية، لأنهم يعرفون أن بنغازي هي "مفتاح ليبيا"، والسيطرة عليها تعني السيطرة على باقي ليبيا، وأيضا السيطرة على منابع النفط الرئيسية في البلاد وهي قريبة من مدينة بنغازي.

وأكد أنه تمت السيطرة على كل الجيوب التي كانت معقلا للمليشيات في منطقتي الصابري وسوق الحوت، والنتائج كانت بين قتيل وأسير ولم يتم فرار عناصر إرهابية من قبضة القوات الليبية التي سيطرت على المدينة، موضحا أن القوات المسلحة تعمل على تمشيط الصابري من الألغام، في كل شبر فيها، ما يصعب من عمل القوات، والتي تواجه أيضا تلوث بيئي انتشر في المنطقة.