اغتيال مسؤول فرع العلماء في الجماعة الإسلامية بكردستان العراق

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجماعة الإسلامية الكردستانية، ريبوار محمد، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "مسؤول فرع العلماء في الجماعة الإسلامية، أحمد الديري، اغتيل اليوم أثناء عودته من صلاة الجمعة بمدينة قلعة دزه".

© AFP 2017/ FABRICE COFFRINI المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان: العراق هو العمق الاستراتيجي للإقليم

وأضاف محمد أن "مسلحا أطلق النار على الديري، بعد انتهائه من خطبة الجمعة في مسجد الرحمن بمحلة كربداخ، بمدينة قلعة دزة، بقضاء بشدر، بالسليمانية".

ونقلت إذاعة "إن آر تي" الكردستانية بيانا لوزارة الأوقاف في الإقليم تندد فيه بالحادث، مضيفة أن "هكذا أعمال تعرض الأمن الاجتماعي لمواطني الإقليم للخطر"، مطالبة "الجهات المسؤولة في المنطقة بضرورة البحث عن الجناة واعتقالهم بأقصى سرعة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".

وتعد محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق إحدى المحافظات المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد أعمال عنف متفرقة بين الحين والآخر.