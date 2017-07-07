ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إثر غارات التحالف الدولي في سوريا والعراق إلى 603

© AP Photo/ Saudi Press Agency الأمم المتحدة تكشف عن أعداد الضحايا المدنيين في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال التحالف في تقريره الشهري الذي صدر، اليوم الجمعة، إنه "خلال أيار/ مايو الماضي، استكمل التحالف الدولي تقدير141 تقريرا، فاتضح عدم صحة 114 منها".

وأضاف التحالف في تقريره أن "التقارير الـ27 تفيد بسقوط 119 مدنيا، بغير قصد في غارات التحالف على سوريا والعراق".

وبهذا يرتفع إجمالي الضحايا المدنيين منذ بدء غارات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في أيلول/ سبتمبر 2014 إلى 603 شخصا، وفقا للتقرير.