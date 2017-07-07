تسجيل
17:20 07 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    القرضاوي

    تفاصيل دور القرضاوي في الإيقاع بين قطر والعرب

    © AP Photo/ Khalil Hamra
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الأزمة القطرية الخليجية بعد المطالب (22)
    0 35210

    أصبح رجل الدين المصري، يوسف القرضاوي، داخل دوامة الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين قطر وبعض الدول العربية والخليجية على خلفية اتهامات لقطر بزعزعة الاستقرار والأمن القومي لتلك البلدان ودعم جماعات إرهابية مسلحة، وبعد أن بلغ القرضاوي من العمر 91 عاما أصبح الرجل الأخطر في معادلة الأمن القومي.

    تتبعت صحيفة "Sydney Morning Herald" الأسترالية تاريخ دور القرضاوي وما حام حوله من شكوك التي أدت في النهاية إلى إحداث الفرقة والشقاق في الصف العربي والخليجي على وجه التحديد، فضلا عما كان له هو شخصيا من نصيب في غضب هذه الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي حظرت مؤلفاته ومنعت بث برامجه التلفزيونية، بل وفكرت في إزالة اسمه من المباني والمؤسسات العامة.

    وأصرت الدول العربية على إدراج طلب غلق قناة "الجزيرة" ضمن طلبات دول المقاطعة لقطر، إلا أن الهدف الرئيس وراء هذا الطلب هو إسكات الشخصيات التي تعتبرها دول المقاطعة أصوات للجماعات المتشددة ومن بينها يوسف القرضاوي، ربما ما عزز من له تصريحاته المستمرة بتأييد العمليات الانتحارية التي ينفذها الفلسطينيون في إسرائيل، والتحريض على مهاجمة القوات الأمريكية بعمليات مماثلة في العراق.

    واعتبرت كل من السعودية والإمارات والبحرين القرضاوي مؤخرا، محرضا على تقويض أمن البلاد وهي التهمة التي تسببت في الأساس باندلاع الأزمة، خاصة وأن تاريخه حافل بالمواقف الداعمة لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها الدول الأربع المقاطعة جماعة إرهابية.

    يقول ماتيو ليفت، ضابط مكافحة الإرهاب السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية:

    القرضاوي هو أحد كبار قيادات الجناح المتشدد من جامعة "الإخوان المسلمين"، وتظهر المطالب التي قدمتها الدول العربية المقاطعة لقطر، تظهر رغبة كبيرة في مواجهة أولئك الداعمون للإرهاب وليس فقط شبكة تمويل الإرهاب الدولي.

    الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه القرضاوي ومقره قطر، شدد مرارا على رفضه لإدراج القرضاوي ضمن قائمة الإرهاب، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها "اتهامات دون دليل"، أما الحكومة القطرية فأصرت على التعتيم على مناقشة هذه الاتهامات، مع استمرارها لرفض العقوبات الموقعة على المنظمات القطرية التي تجمع تبرعات بشكل غير مقنن.

    وعادت الاتهامات تحوم حول القرضاوي مرة أخرى عندما تبين أن إدارة أوباما نفسها تقدمت بشكاوى أكثر من مرة حول تمويل منظمات وجمعيات خيرية قطرية، من بينها شكاوى بخصوص القرضاوي نفسه، وفي عام 2009 حذر جوزيف لوبارون، السفير الأمريكي في قطر، من أن للقرضاوي دورا إقليميا كبيرا كداعم لحركات إسلامية متشددة مثل "حماس"، وهو ما أثبتته إحدى وثائق موقع ويكليكس، بالتزامن مع ظهور هذه الوثائق تم إعلان الجمعية الخيرية المسماة "اتحاد الخير" التي يرأسها القرضاوي ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية.

    ظل القرضاوي رغم كل هذه المواجهات متمتعا بشعبية كبيرة بين الشعوب العربية بفضل برنامجه "الشريعة والحياة" الذي كانت تبثه قناة "الجزيرة"، والذي كان يحتوي على مواضيع متنوعة بداية من قضايا الربيع العربي وحتى ممارسة العادة السرية، واستغل القرضاوي برنامجه لإصدار فتوى دينية محرضة على تنفيض العمليات الانتحارية، وعرف هذا النوع من العمليات بأنه "واجب ديني".

    وبعد أن بلغ القرضاوي من العمر 91 عاما بدأ تأثيره على المحيطين به في التلاشي بطبيعة الحال، خاصة بعد اعتزاله الظهور على شاشات التفلزيون، وبعد أن قلت خطبه على المنابر بشكل ملحوظ.

    مع اندلاع أزمة مقاطعة قطر يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي، نظم أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني، إفطارا جماعيا لعدد من القادة الدينيين في البلاد كان من بينهم القرضاوي، الذي التقطت له عدة صور وهو يجلس بالقرب من الأمير القطري مرتديا زيه الإسلامي وتبادل الاثنان أطراف الحديث، بعدها بأربعة أيام فقط، أصدرت دول المقاطعة الأربع قائمة لشخصيات ومنظمات قالت عنها أنها "تستهدف زعزعة أمن واستقرار الإقليم".

    الموضوع:
    الأزمة القطرية الخليجية بعد المطالب (22)

    انظر أيضا:

    حبس ابنة يوسف القرضاوي وزوجها في مصر
    أمير قطر يقبل رأس القرضاوي خلال عيد الفطر (فيديو)
    السعودية تسحب كتب القرضاوي من المكتبات
    تعليق القرضاوي وغنيم والعلي على وضعهم في "قائمة الإرهاب"
    رابطة العالم الإسلامي تنهي عضوية القرضاوي بعد وضعه على قوائم الإرهاب
    أمير قطر يقيم مأدبة إفطار لمشايخ بينهم القرضاوي (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    مقاطعة قطر, حظر, جماعة الإخوان المسلمين, يوسف القرضاوي, القرضاوي, السعودية, البحرين, الإمارات العربية المتحدة, قطر, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء خلال عرض أزياء تصاميم المصمم اللبناني إيلي صعب (Elie Saab) في إطار أسبوع الموضة Haute Couture في باريس، فرنسا 5 يوليو/ تموز 2017
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك