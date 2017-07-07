اليمن: المجلس الانتقالي في عدن يحظر نشاط "حزب الإصلاح" في المحافظات الجنوبية

صنعاء — سبوتنيك. وأوضح رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، في كلمة ألقاها خلال فعالية أقامها المجلس، اليوم الجمعة، في مدينة عدن جنوبي اليمن، أنه تقرر حظر أنشطة الجماعات المتشددة المتمثلة في تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" و"جماعة الحوثي"، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بعملية الحظر.

وتوقع مراقبون أن يشمل الحظر حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) وهو أحد أكبر الأحزاب اليمنية والذي تعرضت 3 من مقراته مؤخراً في محافظتي عدن ولحج للحرق والتدمير.