"قوات سوريا الديمقراطية" تحرر قرية كسرة محمد آغا جنوب شرق الرقة

وقالت حملة "غضب الفرات" في بيان، صدر مساء اليوم الجمعة، إنها تمكنت "صباح اليوم من تحرير قرية كسرة محمد آغا جنوب شرق مدينة الرقة".

وأضافت الحملة في بيانها أنها "قتلت 17 إرهابيا خلال الاشتباكات" التي جرت صباحا مع مسلحي تنظيم "داعش".