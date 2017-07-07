إيران: اعتقال 4 سعوديين كانوا على متن قارب انتهك الحدود

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المصدر، إن الزورق قدم من ميناء دارين السعودي وانتهك حدود المياه البحرية الإيرانية، حيث تم إيقافه من قبل الحرس الثوري في مياه محافظة بوشهر، جنوب البلاد.

كما أكد المصدر اعتقال 4 ركاب كانوا على متن الزورق.