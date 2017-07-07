إصابة فلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جباليا شمال غزة

رام الله — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة عبر "فيسبوك" إن "شابين فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي أحدهما صحفي في حالة خطرة؛ إثر إصابته بقنبلة غاز في الرأس".

وأضاف القدرة، أن المواجهات شرق جباليا شمال القطاع أسفرت عن "إصابة مواطن آخر بطلق ناري في القدم"، مؤكدا أن "حالته متوسطة".

© AFP 2017/ Mahmud Hams السنوار يتفقد حدود قطاع غزة مع مصر

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

واندلعت مواجهات شمال مخيم جباليا حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي أعيرتهم النارية من الأبراج العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي لغزة.

ونظمت مجموعة من الشبان الفلسطينيين الغاضبين تظاهرات صوب نقاط التماس على حدود غزة عصر اليوم الجمعة، فردت القوات الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني، والمطامي.

وتتكرر أحداث الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة شرق جباليا، شمال القطاع، وكان شاب فلسطيني قد قتل في 9 حزيران/ يونيو الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وتواجه المستشفيات في قطاع غزة أوضاعا متردية نتيجة أزمات عدة على رأسها انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي.