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21:53 07 يوليو/ تموز 2017
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    إبراهيم العساف في قمة العشرين

    ماذا قالت السعودية أمام العالم في قمة "العشرين"

    © REUTERS/ WOLFGANG RATTAY
    العالم العربي
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    227101

    أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، ودعت إلى "التنفيذ الفعال" للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.

    مظاهر احتجاج على قمة العشرين
    © REUTERS/ FABIAN BIMMER
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    جاء ذلك في مداخلة المملكة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة "مجموعة العشرين" (G20)  التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية، تحت عنوان نحو بناء عالم متواصل، وتستمر يومين.

    وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت المملكة إن "الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الاٍرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين".

    وشددت المملكة على أن مكافحة الاٍرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة على ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والعمل مع كافة الشركاء لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.

    ويرأس وفد المملكة، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

    وأكد العساف، خلال المداخلة، على أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعياً إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.

    كما أكد أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب لأن ذلك "يمثل أفضل الطرق لتعظيم مساهمتهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب."

    وقال العساف: "للآسف كانت المملكة العربية السعودية هدفا للمنظمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب منذ أكثر من عشرين عاماً، وتعرضت لتهديد الإرهاب المباشر وغير المباشر والمتعدد المصادر، وكان آخرها استشهاد رجلي أمن وجرح أكثر من عشرة من زملائهم خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية في المنطقة الشرقية من بلادنا".

    وشدد على أن المملكة في مقدمة الدول المحاربة للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعمل بشكل وثيق ومنسق مع المجتمع الدولي لمحاربة الٍإرهاب وتتبع الإرهابيين، ومنظماته، وتجفيف منابع تمويله، ومحاربة التطرّف، واتخذت في هذا السبيل العديد من الإجراءات والسياسات التي أسهمت في الحد من الهجمات الإرهابية وإحباطها بما في ذلك التدابير العسكرية.

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