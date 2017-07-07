مذيع قناة سعودية: شكرا لمراسلنا من العاصمة الألمانية هامبرغر (فيديو)

© REUTERS/ FABIAN BIMMER فنادق هامبورغ تغلق أبوابها في وجه ترامب...ووفد السعودية يقيم في أفخمها

وسخر عدد كبير من نشطاء "تويتر" بسبب تعليق المذيع لأنه لم يفرق بين مدينة هامبورغ التي تستضيف قمة العشرين، وبين العاصمة برلين، إضافة إلى نطقه المدينة التي تستضيف قمة العشرين بالخطأ.

وتستضيف ثاني أكبر المدن الألمانية هامبورغ على مدار يومين، فعاليات قمة الدول العشرين والتي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم.

وكان من المقرر أن يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان إلا أنه قبل أيام من انطلاق القمة أعلنت الرياض عن اعتذار الملك وولي عهده عن الحضور إلى ألمانيا، بينما ترأس الوفد السعودي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت المملكة في الكلمة التي ألقاها العساف في الجلسة الافتتاحية بالقمة إن "الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الاٍرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين".