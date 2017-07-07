"داعش" يعلن المسؤولية عن هجمات على نقاط للجيش المصري في سيناء

© REUTERS/ HANDOUT ملك السعودية وولي عهده يعزيان السيسي

وحسب "رويترز" أكد التنظيم في بيان أنه مسؤول عن الهجمات التي وقعت بسيارات ملغومة على نقاط تابعة للجيش المصري في سيناء.

ولقي 23 جنديا على الأقل حتفهم وأصيب 26 آخرون في الهجوم الذي شن بسيارتين ملغومتين على نقطتي تفتيش عسكريتين جنوبي بلدة رفح وفقا لمصادر أمنية.