الحوثيون يقصفون مقر قيادة الجيش في مأرب

© AP Photo/ Hani Mohammed اليمن: مواجهات شمال المخا في تعز وثمانية قتلى بغارات للتحالف سبوتنيك­ — صنعاء

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" بأن الحوثيين أطلقوا صاروخي كاتيوشا على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة للجيش اليمني في مدينة مأرب، أسفرا عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخرين.





يذكر أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يقوم بعملية عسكرية في اليمن منذ آذار/مارس عام 2015 لدعم القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تقاتل القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.