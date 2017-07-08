القوات العراقية تعلن السيطرة على مدينة الموصل القديمة

© Sputnik. Rafael Daminov إعلان تحرير الموصل بالكامل خلال ساعات

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد، يحيى رسول، إن القطعات الأمنية استحوذت على المدينة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل بالكامل.

وأضاف رسول، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القطعات الأمنية استحوذت على المدينة القديمة في الجانب الأيمن للموصل". وأكد مقتل 35 عنصراً من تنظيم "داعش الإرهابي" واعتقال ستة آخرين حاولوا التسلل إلى الساحل الأيسر للمدينة.

في هذا السياق، أعلن التلفزيون العراقي أن إعلان النصر في مدينة الموصل من تنظيم "داعش الإرهابي" سيكون خلال ساعات.

وكان قائد قوات الأمن الاتحادية الفريق، رائد جودت، قد أعلن أمس الجمعه، أن قوات الأمن الاتحادية قد أنجزت مهامها في المدينة القديمة بالموصل، مؤكداً أن القوات تواصل ملاحقتها لفلول تنظيم "داعش الإرهابي" في شارع النجيفي.