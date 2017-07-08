الجبوري: نهاية "داعش" لا تعني نهاية الإرهاب

واستقبل الجبوري، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون التحالف الدولي بريت ماكغورك، والسفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان، بمكتبه، بحسب بيان للبرلمان العراقي، جاء فيه أن الجانبين بحثا "المستجدات الأمنية، والسياسية، في المشهد العراقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالين الاقتصادي والاستثماري".

وقال الجبوري إن "نهاية "داعش" باتت وشيكة وهي خطوة مهمة على طريق الاستقرار"، موضحا أن ذلك "لا يعني انتهاء قضية الإرهاب بشكل تام؛ فنحن نؤكد أن أمامنا عمل يتعلق بالتأهيل الفكري وهو لا يقل أهمية عن التحرير الجغرافي".

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY القوات العراقية تعلن السيطرة على مدينة الموصل القديمة

وثمن الجبوري "جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة العراق خلال حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، بحسب البيان، لافتا إلى أن "أولى الخطوات التي يمكن أن تساعدنا في تهيئة مناخ مناسب للاستقرار هو إعادة النازحين وإنهاء معاناتهم، والتركيز على تطوير الواقع الخدمي للمدن المتضررة من الإرهاب".

واتفق الجانبان على "أهمية تعميق الحوار المثمر واعتماده لحل كافة المشاكل وتذليل كل العقبات، وأن زيادة التوتر والشحناء ستضيع كل فرص الاستقرار".

وقال ماكغورك إن "الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب"، معربا عن دعم بلاده "لكل الجهود الرامية نحو تفعيل التعاون الاقتصادي إقليميا، ودوليا".

وتنتظر الساحة العراقية والدولي إعلان نصر القوات المحلية بمساندة من التحالف الدولي على تنظيم داعش في عاصمة خلافته المزعومة في العراق الموصل، بعدما حققت القوات العراقية نجاحات كبيرة منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير محافظة نينوى من قبضة التنظيم الإرهابي.