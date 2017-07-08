شركات مصرية ترغب في الاستثمار في سوريا

© Fotolia/ Edelweiss استثمار بملايين الدولارات في قطاع البترول في مصر

وحسب صحيفة "تشرين" السورية، وجهت تلك الشركات كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء تؤكد فيه تمتع سوريا بمناخ استثماري مميز ومشجع وجاذب بفعل الفرص الاستثمارية التي يملكها هذا البلد والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم.

وفي السياق نفسه، كشفت هيئة الاستثمار السورية عن قيامها برعاية عمليات التفاوض بين وزارة الصناعة وأحد المستثمرين للشراكة في استثمار معمل جرارات حلب، مؤكدة أنها تتلقى يومياً العديد من طلبات المستثمرين الراغبين في تشميل مشروعات استثمارية تم عرضها خلال ملتقى الاستثمار.