وزير خارجية بريطانيا يصل الكويت ويلتقي وزير خارجيتها لبحث الأزمة الخليجية

© AFP 2017/ Adrian Dennis بريطانيا: ندعو دول الخليج لتخفيف الحصار على قطر

وأثنى الشيخ، صباح الخالد، على مساعي المملكة المتحدة لإيجاد حل للأزمة الراهنة، ومثمنا دعم المملكة المتحدة لمساعي وجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة، كما أشاد بالعلاقات التاريخية العريقة والمميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني، خلال اللقاء، قلق بلاده جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، مناشداً جميع الأطراف ضرورة احتواء الاحتقان الجاري في المنطقة والاستعجال بإيجاد حل عبر الحوار، ومجدداً دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحل الأزمة.

وكان وزير الخارجية البريطاني، الذي استهل جولته، أمس الجمعة، بزيارة السعودية، قال إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أكدت أن أمن الخليج من أمن بريطانيا اليى ستظل ملتزمة بقوة باستقرار المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى القيام بدور بناء من أجل استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.