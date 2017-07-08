قرار يصدم والدة أمير قطر

© AFP 2017/ PHILIPPE DESMAZES حرب إعلامية مصرية سودانية بسبب "الشيخة موزة" والأهرامات

وجاء فى بيان المؤسسة التى نشرته الوكالة الإماراتية، أن المؤسسة جمعت كل أشكال التواصل والتعامل مع الهيئات والمؤسسات القطرية ذات الصلة بقضايا المرأة، احتجاجا على الأدوار الخطيرة التي تقوم بها قطر في إيواء عناصر الإرهاب والتطرف والتآمر على سلامة الدول العربية.

وتابع البيان، أن مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية اتخذ بالإجماع قرارا بإلغاء ملف ترشيح، موزة المسند، للجائزة المذكورة بصورة نهائية، وشطب كل إشارة لها في جميع مخاطبات المؤسسة.

من جانبه أوضح محمد الدليمى، الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية، أن قرار إلغاء ترشيح، موزة المسند، لأرفع جائزة عربية تقدم للسيدات العربيات الأوائل، حيث جاء ترشيحها قبل شهور فى ضوء ما تكشف للرأي العام من بيانات وأدلة قاطعة تدين حكومة قطر وممارسات الحاكمين فيها من دعم وتمويل للإرهاب بكل أشكاله، داعياً جميع هيئات ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الأطراف والاتحادات النسائية العربية إلى مقاطعة قطر ومنظماتها ومراكز أبحاثها، التي تحولت إلى خلايا نائمة لبث الفرقة والتناحر بين مكونات الأمة.