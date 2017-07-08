كردستان العراق يتحضر للانفصال... لجنتان للتحاور مع بغداد ودول الجوار

© AFP 2017/ FABRICE COFFRINI قاسمي: استفتاء كردستان قد تكون له نتائج مخربة لوحدة العراق

القاهرة — سبوتنيك. وقال مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية إن "الاجتماع أكد على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد، كما تقرّر تشكيل لجنتين للتحاور مع بغداد ودول الجوار"، لافتاً إلى أنه "تم التوجيه بوضع صناديق اقتراع مخصصة لعملية الاستفتاء في المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم".

وجرى اجتماع اليوم بمشاركة محافظ كركوك، نجم الدين كريم فضلاً عن قوباد الطالباني بصفته نائب رئيس حكومة إقليم كردستان.