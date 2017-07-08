عملية أخرى للشرطة الاتحادية مع تحرير محورها في الموصل بالكامل من "داعش"

وأوضح جودت، أن قطعات الشرطة الاتحادية، أنجزت تحرير المحور المحدد لها في المدينة القديمة للساحل الأيمن في مدينة الموصل "مركز نينوى، شمال العراق"، وتواصل تطهير المنطقة من الأفخاخ والألغام التي نصبها "داعش" الإرهابي في المناطق.

وأضاف جودت، تعمل قوات الشرطة الاتحادية أيضا ً على تفكيك المنازل التي فخخها "داعش" الإرهابي، وملاحقة الدواعش المتخفين في المناطق التي تم تحريرها ضمن المدينة القديمة.

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY القوات العراقية تعلن السيطرة على مدينة الموصل القديمة

ويحاول عناصر "داعش" الإرهابي دائما في كل منطقة يخسرون سيطرتهم وبطشهم فيها شمالي وغربي العراق، يلجئون إلى لعبة "الاختباء" والتي يفشلون فيها فسرعان ما يتم الإبلاغ عنهم من قبل النازحين، والأهالي، وتمسكهم القوات.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن سيطرة القوات العراقية على المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، مشيرة إلى مقتل 35 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال ستة آخرين حاولوا التسلل إلى الساحل الأيسر للمدينة.

وتتواصل عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل من قبضة "داعش"، منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن تمكنت القوات العراقية، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر.

كان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، الخميس الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة.

وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.