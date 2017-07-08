قصف جوي يطال موكب لـ"داعش" في تلعفر غربي الموصل

القاهرة-سبوتنيك.وأبلغ مصدر محلي بمحافظة نينوى، موقع "السومرية" الإخباري العراقي، اليوم السبت، بأن "ثلاث ضربات جوية استهدفت بشكل متعاقب رتلا من الآليات لقيادي بارز عربي الجنسية بأطراف تلعفر غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا بينهم

ما يسمى مسؤول ديوان القضاء"، مشيراً إلى أن المراكز الصحية التابعة لداعش في تلعفر مستنفرة منذ أمس بسبب الإصابات الكثيرة في صفوف التنظيم نتيجة الضربات.

وتواصل مقاتلات سلاح الجو العراقي إلى جانب طيران التحالف الدولي ضد "داعش" شن غارات على مواقع التنظيم الإرهابي على الساحل الأيمن للموصل غربي المدينة لتطهيرها من التنظيم الإرهابي.

قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول عبد الله، في بيان اليوم السبت، إن عشرات الأمتار باتت تفصل القوات عن إعلان النصر الكامل على تنظيم "داعش" في الموصل.

وتتواصل عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل (غرب المدينة) من قبضة داعش، منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن تمكنت القوات العراقية، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر (شرق المدينة).

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، الخميس قبل الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة المزعومة".