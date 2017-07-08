بريطانيا قلقة من استمرار الأزمة الخليجية وتدعو إلى استعجال حلها بالحوار

© REUTERS/ Issei Kato فودافون مصر "تتبرأ" من قرارات شقيقتها في قطر

القاهرة-سبوتنيك.ووصل جونسون، اليوم، إلى الكويت، قادماً من السعودية، والتقى وزير الخارجية صباح الخالد الصباح، الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وأربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كانت قطعت علاقاتها كافة مع الدوحة، الشهر

الماضي، "بسبب تدخلها في شؤونها الداخلية وتمويلها للإرهاب"، حسبما جاء في بيانات هذه الدول، في أوقات سابقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "أعرب وزير الخارجية البريطاني، خلال اللقاء، عن قلق بلاده جراء الأزمة الراهنة في المنطقة، مناشداً جميع الأطراف بضرورة احتواء الاحتقان الجاري في المنطقة، والاستعجال بإيجاد حل، عبر الحوار".

وجدد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده الكامل للوساطة الكويتية، ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لحل الأزمة.

يذكر أن وسائل إعلام خليجية تحدثت عن "فشل" الوساطة الكويتية؛ وذلك عقب البيان، الذي صدر عن الدول الأربع، أول أمس، واتهم قطر بإفشال جهود الوساطة، عبر رفض المطالب "الخليجية — المصرية" منها.

وتضمنت هذه المطالب، والتي قدمت إلى قطر عبر الكويت — خفض العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة الفضائية"، وغيرها، في مقابل عودة العلاقات.

وردت الدوحة على هذه المطالب بالرفض، واعتبرتها "غير عقلانية"، وتعد تدخلاً سافراً في سيادتها الوطنية.