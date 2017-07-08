الجيش المصري: نفذنا ضربات ناجحة ضد إرهابيين في سيناء

© AFP 2017/ MOHAMED EL-SHAHED الداخلية المصرية تعلن مقتل 14 "إرهابيا" في الإسماعيلية شرق القاهرة

وقالت القوات المسلحة — في بيان — "إن قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية قامت بفرض طوق أمني لمحاصرة العناصر الإرهابية الفارة ورصد وتتبع تلك العناصر بالمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم، وتنفيذ عدد من الضربات الناجحة استهدفت تجمعا للعناصر الإرهابية المسلحة داخل المباني وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تستخدمها تلك العناصر، فيما تواصل القوات تمشيط المنطقة لملاحقة باقي العناصر الارهابية".