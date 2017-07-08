وثائق مهمة وتسجيلات بحوزة أبو حفصة السعودي بعد مقتله ومرافقيه في الموصل

بغداد — سبوتنيك. وذكر مصدر إعلامي أن "القوات الأمنية قتلت أبو حفصة السعودي الجنسية أحد أبرز قيادة "داعش" الإجرامي و٣٥ عنصراً من مرافقيه، خلال محاولتهم الهروب عبر ضفة نهر دجلة".

وأضاف، أن "القوات عثرت بحوزة المقتولين وثائق مهمة وتسجيلات بأسماء عناصر داعش في المدينة القديمة."