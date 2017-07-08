إصابة رجلي أمن في هجوم بمحافظة القطيف شرق السعودية

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت "واس" عن الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية قوله "تعرضت دورية أمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لهجوم بمقذوف متفجر، أسفر عن إصابة رجلي أمن في القطيف شرق السعودية.

وأضاف الناطق الأمني، "أسفر الهجوم عن إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى، في حين باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية".

كان رجل أمن سعودي، قد قتل وأصيب 6 آخرون، أمس الأول الخميس، في هجوم إرهابي على دورية أمنية بمحافظة القطيف شرق المملكة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "دورية أمن تعرضت لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، بواسطة مقذوف متفجر؛ ما أسفر عن استشهاد العريف عبد الله تريكي التركي، وإصابة 6 من رجال الأمن وتم نقلهم إلى المستشفى".

وتشهد محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية، من حين إلى آخر، حوادث إطلاق نار من قبل مجهولين، على رجال الأمن، ما ينتج عنه وفيات وإصابات.