رئيس وزراء قطر يناقش الأزمة الخليجية مع وزير الخارجية البريطاني

© Sputnik. Valeriy Melnikov هل تحصل دول المقاطعة على تعويضات من قطر

وفي وقت سابق، أطلع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نظيره البريطاني، على مستجدات الأزمة، وكافة الإجراءات، التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر البحرين ضد قطر.

وقال وزير الخارجية القطري، بحسب الوكالة الرسمية، "إن فرض إجراءات أحادية ضد دولة قطر، هي ضد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، نتج عنه عواقب إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأضاف: "أن الحصار المفروض على دولة قطر، تم من دون اللجوء إلى استخدام الآليات المعتمدة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية".

وكان جونسون زار الكويت، اليوم السبت، واجتمع مع وزير الخارجية صباح الخالد الصباح، الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وأربع دول عربية، كانت قطعت علاقاتها كافة مع الدوحة، الشهر الماضي، بسبب تدخلها في شؤونها الداخلية وتمويلها للإرهاب، على حسب ما جاء في بيانات هذه الدول، في أوقات سابقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، "أعرب وزير الخارجية البريطاني، خلال اللقاء، عن قلق بلاده جراء الأزمة الراهنة في المنطقة، مناشداً جميع الأطراف بضرورة احتواء الاحتقان الجاري في المنطقة، والاستعجال بإيجاد حل، عبر الحوار".

وجدد وزير الخارجية البريطاني دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية، ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لحل الأزمة.