وزير خارجية السعودية: هذه أسباب اجتماع القاهرة بشأن قطر

© REUTERS/ Jonathan Ernst السعودية: نستعد لقمة العشرين عام 2020 من الآن

وقال الجبير في حديث لقناة "العربية": "بحثنا أزمة قطر والتدخلات الإيرانية في المنطقة ومكافحة الإرهاب".

وتعليقا على البيان الختامي الصادر عن قمة العشرين، قال الجبير: "أعتقد أن البيان كان واضحاً جداً بشأن أهمية محاربة الإرهاب وتمويل الإرهاب، وأيضاً مكافحة التطرف ونشر الكراهية"، مضيفاً: "أعتقد أن هناك إجماع في العالم أن هذه الجهود يجب أن تكون قوية ومستمرة ويجب ألا يسمح لأي دولة بدعم الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو بأن تسمح لأشخاص أن يعملوا داخل أراضيها لهذا الغرض".

وبشأن الاجتماع الرباعي للسعودية ومصر والبحرين والإمارات في القاهرة، قال الجبير إن الاجتماع كان يهدف إلى بحث الخطوات التي يمكن للدول الأربع اتخاذها "في الوقت المناسب" بعد دراسة الرد القطري مطالب الدول المذكورة المقدمة إليها.