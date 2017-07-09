بالفيديو.. الملك سلمان يعزي أسر ضحايا تفجير القطيف..وهذا ما وعدهم به

وأجرى الملك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اتصالين هاتفيين بوالد وكيل رقيب عادل بن فالح بن عايد العتيبي، ووالد العريف عبدالله تريكي التركي، اللذيّن قتلا في العملية الإرهابية.





وأكد سلمان، لأسرتي الضحايا أن "الجهات الأمنية تتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين، وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة."