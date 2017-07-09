مفقودون جدد على الشواطئ الليبية

© AFP 2017/ Angelos Tzortzinis ليبيا تسلم تونس 24 شابا كانت تحتجزهم بسبب رحلة هجرة غير شرعية وكانت البحرية قد تمكنت من إنقاذ 80 مهاجرا من جنسيات إفريقية قبالة شواطئ فم الوادي، بمنطقة القره بوللي، شرق العاصمة طرابلس، حسب الوكالة الليبية للأنباء.





وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، العقيد أيوب قاسم، إنه "بحسب إفادة المهاجرين الناجين الذين تم إنقادهم في وقت سابق، فإن من بين المهاجرين مفقودين وذلك بعد العثور على قارب محطم شمال منطقة القره بولي".





وأضاف قاسم في بيان، أنه "بحسب آخر المعلومات الواردة من نقطة القره بولي لحرس السواحل فإن عدد المفقودين يصل من 35 إلى 38 مهاجرًا غير شرعي.