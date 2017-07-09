الصين وسوريا تبحثان مشروع إنشاء منطقة صناعية في سوريا

© Sputnik. Vladimir Trefilov حداد: الشركات الروسية راغبة في إعادة إعمار سوريا

بكين-سبوتنيك.وقال يونغ خلال معرض استثماري حول مشاريع إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب: "في الوقت الراهن، نحن نتباحث بنشاط مع الحكومة السورية ومع سفارة البلد في الصين، خطة إنشاء منطقة صناعية صينية سورية".

ووفقا للخطة، ستتضمن المنطقة في المرحلة الأولى 150 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات الشامل في المشروع بـ 2 مليار دولار، ما يمكن أن يوفر 40 ألف فرصة عمل.

وكان وفد من الجمعية، قد زار في نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، عددا من المناطق السورية بما في ذلك دمشق وحمص، بهدف تقييم الأوضاع على الأرض.

ووفقا ليونغ، فإن الأوضاع الأمنية في سوريا كانت أفضل مما توقعوه بكثير.

وقد التقى الوفد بعدد من الوزراء السوريون الذين أعلنوا أن روسيا والصين وإيران سيتمتعون بامتيازات في مرحلة إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.