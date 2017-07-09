بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا

© Sputnik. Mikhail Klimentiev بوتين: موقف أمريكا تجاه الوضع في سوريا أصبح أكثر واقعية

وكانت الولايات المتحدة وروسيا، قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا لتهدئة الأجواء وتهيئتها للتسوية السلمية، على هامش لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب في هامبورغ.

ونص الاتفاق على دخوله حيز التنفيذ في الساعة 09:00 صباح الأحد بتوقيت غرينتش، أي في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق، في مناطق جنوب غرب سوريا، والتي تشمل: درعا، والقنيطرة، وغيرها.