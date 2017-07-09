نتنياهو يحذر من ملء قوات إيرانية فراغ وقف إطلاق النار في سوريا

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء "قال لي كلاهما إنهما يتفهمان الموقف الإسرائيلي وسينظران في مطالبنا".

وكان نتنياهو بحث هذه المسألة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.