نتنياهو يحذر من ملأ قوات إيرانية فراغ وقف إطلاق النار في سوريا

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: "قال لي كلاهما إنهما يتفهمان الموقف الإسرائيلي وسينظران في مطالبنا".

وكان نتنياهو بحث هذه المسألة هاتفيا مع الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.