القوات العراقية تستولي على قواعد صواريخ كورنيت المضادة للدروع من موقع لـ"داعش"

وأضاف بيان صادر عن الاستخبارات العسكرية العراقية أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء الثالث التابعة للفرقة 16 تستولي على 7 قواعد لإطلاق صواريخ الكورنيت المضادة للدروع".

كما تم العثور على الكاميرات الخاصة لقواعد إطلاق الصواريخ وعدد من مسدسات إطلاق الإشارات، وذلك في شارع "النبي جرجيس" في الموصل القديمة.