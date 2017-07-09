قوة خاصة عراقية تصل إلى ضفة نهر دجلة بالمدينة القديمة في الموصل

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic القوات العراقية تستولي على قواعد صواريخ كورنيت المضادة للدروع من موقع لـ"داعش"

وأشار التليفزيون العراقي إلى أن آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي باتت على وشك السقوط.

وقالت بدورها صحيفة "الأخبار العراقية" عبر موقعها الإلكتروني إن "قوات من دائرة مكافحة الإرهاب، رفعت العلم العراقي على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل القديمة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية وصولها إلى ضفة نهر دجلة في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة، فيما تواصل تقدمها نحو آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله في بيان اليوم الأحد إن "قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقة الميدان، ووصلت حافة نهر دجلة".