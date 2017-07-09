مصدر: لا خروقات لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا

بيروت — سبوتنيك وقال المصدر: "لم يتم اليوم رصد أي انتهاكات صريحة لنظام وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا".

ولم تصدر قيادة الجيش السوري أي بيانات رسمية أو تصريحات بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا حتى الآن.