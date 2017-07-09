مسؤول قطري سابق: قطر لن تثق بالأخوة والأشقاء بعد الآن

أكد وزير الطاقة القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، في مقابلة مع "التلفزيون العربي" أمس السبت، أن الدوحة مستعدة للتعايش والتعامل مع كافة احتمالات الأزمة الخليجية والحصار المفروض عليها، متأملا في نفس الوقت بنجاح جهود الوساطة الكويتية.

وأشار الوزير السابق إلى أن قطر تعلمت درسا قاسيا من الأزمة الحالية، "لكنه درس مفيد لنا كيف نتعامل مع اقتصادنا وأسواقنا واعتمادنا على النفس أكثر من اعتمادنا على الآخرين"، وأكد أن قطر لن تعود كما كانت وقد تعلمت ألا تثق بالأخوة والأشقاء بعد أن فرضوا هذا الحصار عليها.

وأضاف العطية: "أسسنا مجلس التعاون في عام 1981، وفي نظري الشخصي أعتبر مجلس التعاون منتهيا".

واستغرب العطية من القرارات التي أصدرتها دول الحصار بمقاطعة قطر اقتصاديا وبريا وجويا وبحريا واصفا إياها بالقرارات العجيبة، حيث قال: "الإمارات لم تقاطع الغاز القطري إلى الآن، لماذا… لأن 30 بالمئة من إنتاجها للكهرباء يعتمد على الغاز القطري… إذا كنا دولة إرهابية لماذا تشترون منا الغاز، وتدفعوا لنا مئات ملايين الدولارات؟"

ووصف السعودية بأنها عمق استراتيجي واجتماعي لقطر، مشيرا إلى أنه "لم يتمن أن تتزعم السعودية هذا الحلف العجيب والمركب من تناقضات كبيرة وليس له أي وجه أو مبدأ".