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14:49 09 يوليو/ تموز 2017
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    محاكمة 292 مصريا بتهمة محاولة اغتيال السيسي

    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    العالم العربي
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    أعلنت النيابة العسكرية المصرية، مساء السبت 8 يوليو/تموز، إحالة 292 شخصا إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

    خطاب السيسي في البرلمان
    © Sputnik. Egyptian presidency
    النيابة المصرية: عناصر من "داعش" حاولوا اغتيال السيسي مرتين إحداهما في السعودية
    واتهمت النيابة العسكرية 292 شخصا بتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، والتخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، الأولى داخل الحرم المكي، حينما كان بصحبة ولي العهد السعودي حينها، الأمير محمد بن نايف، في أغسطس/آب 2014.

    أما الثانية، فكانت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين، وخططت لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام، خلال تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي، بحسب قول بيان النيابة العسكرية.

    وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القضية برمتها إلى القضاء والنيابة العسكرية للتحقيق فيها.

    وجاء في أمر إحالة النيابة العسكرية للمتهمين، الذي نشرته في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام مصرية وعربية، قولها: "إنهم سعوا لتكوين 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، ونفذت 18 عملية أغلبها في مناطق مختلفة بشبه جزيرة سيناء".

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    أخبار داعش, أخبار مصر, اغتيال السيسي, خلايا إرهابية, إرهاب, القضاء العسكري, النيابة العسكرية, تنظيم داعش, الأمير محمد بن نايف, عبد الفتاح السيسي, المملكة العربية السعودية, مصر
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