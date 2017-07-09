رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية لركاب الملكية الأردنية المغادرة إلى الولايات المتحدة

© AFP 2017/ TED ALJIBE السعودية تعلق على قرار حظر السفر الجديد المفروض عليها من أمريكا

وجاء في البيان الذي أصدرته الملكية الأردنية:

"في ضوء قرار إدارة الأمن القومي الأمريكية، والذي يسري مفعوله بشكل فوري، فقد بات بمقدور جميع مسافري الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء الدولي إلى أمريكا حمل أجهزة الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات، حيث أصبحت هذه الأجهزة تخضع لعمليات فحص معزَزَة وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأمريكية الأمنية المتعلقة بجميع رحلات شركات الطيران القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من شتى أنحاء العالم'.

ونقل البيان عن المدير العام/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، ستيفان بيشلر، شكره إلى مسافري الملكية الأردنية، مثمناً تعاونهم الكبير وتفهمهم للتعليمات التي كانت قد أصدرتها السلطات الأمريكية خلال شهر آذار/مارس الماضي والتي منعت بموجبها المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا من اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الركاب وهي: مصر، المغرب، الأردن، الإمارات، السعودية، الكويت، قطر وتركيا.

تشغل الملكية الأردنية 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً انطلاقاً من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ منها 7 رحلات إلى نيويورك ومثلها إلى شيكاغو ورحلتين إلى ديترويت.