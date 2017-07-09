ترامب يكشف ما دار في اجتماع "الصوت العالي" مع بوتين

ونشر ترامب مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" تحدث فيها عما دار في قمة مجموعة العشرين، وأبرز ما دار في اجتماعه مع بوتين.

The G 20 Summit was a great success for the U.S. — Explained that the U.S. must fix the many bad trade deals it has made. Will get done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

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وقال ترامب: "شكلت قمة العشرين نجاحا كبيرا للولايات المتحدة، وكشفت أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعيد ضبط عدد من الصفقات التجارية السيئة التي تم إبرامها، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك الأمر".

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

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وتحدث عن لقائه مع بوتين قائلا "ضغطت بقوة على الرئيس بوتين مرتين حول التدخل الروسي في انتخاباتنا. نفى ذلك بشدة، وسبق وقلت رأيي في تلك المسألة".

…We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

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وتابع قائلا "تناقشت مع بوتين حول تأسيس وحدة للأمن السيبراني التي لا يمكن اختراقها، بحيث ستجعلها محمية ومؤمنة من القرصنة الانتخابية، والعديد من الأمور السلبية الأخرى"، مضيفا "سألت في السابق حول سبب قيام الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بطلب إمكانية الولوج إلى خوادم وكالة الأمن القومي 13 مرة، وهم رفضوا تقديم الإجابة حتى الآن".

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

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ومضى قائلا "تفاوضنا أيضا على وقف لإطلاق النار في أجزاء من سوريا، وهذا أمر سينقذ الأرواح. الآن حان الوقت للمضي قدما في العمل بشكل بناء مع روسيا".