العبادي يصل الموصل المحررة ويبارك للمقاتلين والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير

وذكر المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان اليوم الأحد أن "العبادي يصل مدينة الموصل المحررة، ويبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

وذكرت مراسلة "سبوتنيك" في العراق أن العبادي كان قد أعلن في وقت سابق، عن نهاية "داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم بداية ما أسماه قيام "دولة الخلافة".

وشدّد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.

يتبع…