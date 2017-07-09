مسؤول سوري: "السكوت علامة الرضا" عن "وقف النار" بالوساطة الروسية الأمريكية

وأضاف المسؤول: "نحن نرحب بأي خطوة من شأنها وقف النار وإفساح المجال أمام المبادرات والحلول السلمية".

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومسؤولان من المعارضة إن وقف إطلاق النار صامد بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

يتبع…