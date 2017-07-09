السيسي لـ"أبو مازن": نواصل الجهود لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيلي

© REUTERS/ Philippe Wojazer محاكمة 292 مصريا بتهمة محاولة اغتيال السيسي

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد استقبل السيسي، بمقر الرئاسة في القاهرة اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس أبو مازن، الذي "أكد حرصه المستمر على لقاء السيسي والتشاور مع مصر، كما أعرب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في سيناء"، وشدد على وقوف فلسطين إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

وشهد اللقاء استعراضًا لأخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأكد السيسي موقف مصر الثابت وسعيها الدائم للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب البيان.

كما أكد السيسي على أن القضية الفلسطينية "تأتي دائماً على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيساهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي بما يلبى طموح شعوب ودول المنطقة". بحسب البيان.

وأشار الرئيس المصري أيضاً إلى أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر بيان الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني "أعرب أبو مازن عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأكيده أن مصر لم تدخر وسعاً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

كان الرئيس أبو مازن قد وصل إلى القاهرة مساء أمس، السبت، في زيارة تستغرق يومين.