خرق للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر في ريف اللاذقية الشمالي

© Sputnik. MORAD SAEED الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في درعا

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن "المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت مساء اليوم قذيفة صاروخية على قرية القنجرة بالريف الشمالي ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات."

وتنتشر في بعض قرى ريف اللاذقية الشمالي تنظيمات تكفيرية تضم في صفوفها إرهابيين أجانب يتسللون عبر الحدود التركية بدعم من الحكومة التركية، بحسب ما ذكرته "سانا".

وأضافت سانا: "منذ توقيعها في الخامس من أيار/ مايو الماضي، انتهكت المجموعات الإرهابية المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية".

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول / ديسمبر الماضي.